- 자본
- 축소
트레이드:
660
이익 거래:
522 (79.09%)
손실 거래:
138 (20.91%)
최고의 거래:
120.38 USD
최악의 거래:
-94.19 USD
총 수익:
2 907.42 USD (5 873 159 pips)
총 손실:
-1 397.92 USD (2 782 705 pips)
연속 최대 이익:
35 (81.73 USD)
연속 최대 이익:
162.70 USD (2)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
90.45%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
6.28
롱(주식매수):
449 (68.03%)
숏(주식차입매도):
211 (31.97%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
2.29 USD
평균 이익:
5.57 USD
평균 손실:
-10.13 USD
연속 최대 손실:
5 (-11.97 USD)
연속 최대 손실:
-187.33 USD (2)
월별 성장률:
0.81%
연간 예측:
9.65%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.07 USD
최대한의:
240.22 USD (2.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.23% (240.22 USD)
자본금별:
3.79% (378.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|317
|BTCUSD
|87
|AUDCAD
|82
|EURUSD
|53
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|GBPUSD
|24
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|872
|BTCUSD
|314
|AUDCAD
|151
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|37
|USDCAD
|21
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|3M
|AUDCAD
|6.8K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.2K
|GBPUSD
|2.4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +120.38 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +81.73 USD
연속 최대 손실: -11.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
SWING TRADING with FX PAIRS.
