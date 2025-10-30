- Crescita
Trade:
454
Profit Trade:
360 (79.29%)
Loss Trade:
94 (20.70%)
Best Trade:
120.38 USD
Worst Trade:
-94.19 USD
Profitto lordo:
2 290.67 USD (4 662 425 pips)
Perdita lorda:
-1 224.12 USD (2 360 928 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (81.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
325 (71.59%)
Short Trade:
129 (28.41%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
6.36 USD
Perdita media:
-13.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-137.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-187.33 USD (2)
Crescita mensile:
4.99%
Previsione annuale:
60.60%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.07 USD
Massimale:
240.22 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (240.22 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|BTCUSD
|79
|AUDCAD
|34
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|USDCAD
|18
|EURAUD
|10
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|651
|BTCUSD
|256
|AUDCAD
|54
|AUDUSD
|29
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|19
|USDCAD
|11
|EURAUD
|9
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|2.3M
|AUDCAD
|2.6K
|AUDUSD
|2K
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|1K
|EURAUD
|805
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.38 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.73 USD
Massima perdita consecutiva: -137.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.67 × 9
|
FusionMarkets-Live
|7.69 × 32
|
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.09 × 107
|
Exness-MT5Real6
|13.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
Exness-MT5Real38
|17.09 × 126
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|22.16 × 102
