SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CALIBRA
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
454
Profit Trade:
360 (79.29%)
Loss Trade:
94 (20.70%)
Best Trade:
120.38 USD
Worst Trade:
-94.19 USD
Profitto lordo:
2 290.67 USD (4 662 425 pips)
Perdita lorda:
-1 224.12 USD (2 360 928 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (81.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
325 (71.59%)
Short Trade:
129 (28.41%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
6.36 USD
Perdita media:
-13.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-137.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-187.33 USD (2)
Crescita mensile:
4.99%
Previsione annuale:
60.60%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.07 USD
Massimale:
240.22 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (240.22 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 79
AUDCAD 34
AUDUSD 33
GBPUSD 23
EURUSD 22
USDCAD 18
EURAUD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 651
BTCUSD 256
AUDCAD 54
AUDUSD 29
GBPUSD 38
EURUSD 19
USDCAD 11
EURAUD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 2.3M
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 2K
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.2K
USDCAD 1K
EURAUD 805
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +120.38 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.73 USD
Massima perdita consecutiva: -137.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.67 × 9
FusionMarkets-Live
7.69 × 32
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.09 × 107
Exness-MT5Real6
13.00 × 1
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.09 × 126
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
22.16 × 102
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati