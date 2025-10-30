- 成長
トレード:
653
利益トレード:
517 (79.17%)
損失トレード:
136 (20.83%)
ベストトレード:
120.38 USD
最悪のトレード:
-94.19 USD
総利益:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
総損失:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
最大連続の勝ち:
35 (81.73 USD)
最大連続利益:
162.70 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
88.43%
最大入金額:
1.18%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
6.27
長いトレード:
443 (67.84%)
短いトレード:
210 (32.16%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
2.31 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
-10.24 USD
最大連続の負け:
5 (-11.97 USD)
最大連続損失:
-187.33 USD (2)
月間成長:
1.85%
年間予想:
22.45%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.07 USD
最大の:
240.22 USD (2.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.23% (240.22 USD)
エクイティによる:
3.79% (378.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|BTCUSD
|87
|AUDCAD
|82
|EURUSD
|52
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|GBPUSD
|24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|870
|BTCUSD
|314
|AUDCAD
|151
|EURUSD
|50
|AUDUSD
|37
|USDCAD
|21
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|3M
|AUDCAD
|6.8K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.2K
|GBPUSD
|2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
FusionMarkets-Live
|8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|27.05 × 248
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
