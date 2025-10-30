シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CALIBRA
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  57  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
653
利益トレード:
517 (79.17%)
損失トレード:
136 (20.83%)
ベストトレード:
120.38 USD
最悪のトレード:
-94.19 USD
総利益:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
総損失:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
最大連続の勝ち:
35 (81.73 USD)
最大連続利益:
162.70 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
88.43%
最大入金額:
1.18%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
6.27
長いトレード:
443 (67.84%)
短いトレード:
210 (32.16%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
2.31 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
-10.24 USD
最大連続の負け:
5 (-11.97 USD)
最大連続損失:
-187.33 USD (2)
月間成長:
1.85%
年間予想:
22.45%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.07 USD
最大の:
240.22 USD (2.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.23% (240.22 USD)
エクイティによる:
3.79% (378.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 311
BTCUSD 87
AUDCAD 82
EURUSD 52
AUDUSD 41
USDCAD 29
EURAUD 27
GBPUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 870
BTCUSD 314
AUDCAD 151
EURUSD 50
AUDUSD 37
USDCAD 21
EURAUD 25
GBPUSD 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 3M
AUDCAD 6.8K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 1.6K
EURAUD 2.2K
GBPUSD 2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +120.38 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +81.73 USD
最大連続損失: -11.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
レビューなし
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
