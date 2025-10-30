СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CALIBRA
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
653
Прибыльных трейдов:
517 (79.17%)
Убыточных трейдов:
136 (20.83%)
Лучший трейд:
120.38 USD
Худший трейд:
-94.19 USD
Общая прибыль:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Общий убыток:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (81.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
88.43%
Макс. загрузка депозита:
1.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
6.27
Длинных трейдов:
443 (67.84%)
Коротких трейдов:
210 (32.16%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
5.61 USD
Средний убыток:
-10.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.33 USD (2)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.45%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.07 USD
Максимальная:
240.22 USD (2.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.23% (240.22 USD)
По эквити:
3.79% (378.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 311
BTCUSD 87
AUDCAD 82
EURUSD 52
AUDUSD 41
USDCAD 29
EURAUD 27
GBPUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 870
BTCUSD 314
AUDCAD 151
EURUSD 50
AUDUSD 37
USDCAD 21
EURAUD 25
GBPUSD 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 3M
AUDCAD 6.8K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 1.6K
EURAUD 2.2K
GBPUSD 2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.38 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +81.73 USD
Макс. убыток в серии: -11.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
Нет отзывов
