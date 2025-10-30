- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
653
Прибыльных трейдов:
517 (79.17%)
Убыточных трейдов:
136 (20.83%)
Лучший трейд:
120.38 USD
Худший трейд:
-94.19 USD
Общая прибыль:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Общий убыток:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (81.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
88.43%
Макс. загрузка депозита:
1.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
6.27
Длинных трейдов:
443 (67.84%)
Коротких трейдов:
210 (32.16%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
5.61 USD
Средний убыток:
-10.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.33 USD (2)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.45%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.07 USD
Максимальная:
240.22 USD (2.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.23% (240.22 USD)
По эквити:
3.79% (378.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|BTCUSD
|87
|AUDCAD
|82
|EURUSD
|52
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|GBPUSD
|24
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|870
|BTCUSD
|314
|AUDCAD
|151
|EURUSD
|50
|AUDUSD
|37
|USDCAD
|21
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|3M
|AUDCAD
|6.8K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.2K
|GBPUSD
|2.4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.38 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +81.73 USD
Макс. убыток в серии: -11.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.81 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
Нет отзывов