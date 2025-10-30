SeñalesSecciones
CALIBRA
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
653
Transacciones Rentables:
517 (79.17%)
Transacciones Irrentables:
136 (20.83%)
Mejor transacción:
120.38 USD
Peor transacción:
-94.19 USD
Beneficio Bruto:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (81.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
162.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
88.43%
Carga máxima del depósito:
1.18%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
6.27
Transacciones Largas:
443 (67.84%)
Transacciones Cortas:
210 (32.16%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
2.31 USD
Beneficio medio:
5.61 USD
Pérdidas medias:
-10.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-11.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-187.33 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.85%
Pronóstico anual:
22.45%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.07 USD
Máxima:
240.22 USD (2.61%)
Reducción relativa:
De balance:
2.23% (240.22 USD)
De fondos:
3.79% (378.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 311
BTCUSD 87
AUDCAD 82
EURUSD 52
AUDUSD 41
USDCAD 29
EURAUD 27
GBPUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 870
BTCUSD 314
AUDCAD 151
EURUSD 50
AUDUSD 37
USDCAD 21
EURAUD 25
GBPUSD 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 3M
AUDCAD 6.8K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 1.6K
EURAUD 2.2K
GBPUSD 2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.38 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +81.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
