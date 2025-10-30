- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
653
盈利交易:
517 (79.17%)
亏损交易:
136 (20.83%)
最好交易:
120.38 USD
最差交易:
-94.19 USD
毛利:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
毛利亏损:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
最大连续赢利:
35 (81.73 USD)
最大连续盈利:
162.70 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
88.43%
最大入金加载:
1.18%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
16 小时
采收率:
6.27
长期交易:
443 (67.84%)
短期交易:
210 (32.16%)
利润因子:
2.08
预期回报:
2.31 USD
平均利润:
5.61 USD
平均损失:
-10.24 USD
最大连续失误:
5 (-11.97 USD)
最大连续亏损:
-187.33 USD (2)
每月增长:
1.85%
年度预测:
22.45%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
36.07 USD
最大值:
240.22 USD (2.61%)
相对跌幅:
结余:
2.23% (240.22 USD)
净值:
3.79% (378.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|BTCUSD
|87
|AUDCAD
|82
|EURUSD
|52
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|GBPUSD
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|870
|BTCUSD
|314
|AUDCAD
|151
|EURUSD
|50
|AUDUSD
|37
|USDCAD
|21
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|3M
|AUDCAD
|6.8K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.2K
|GBPUSD
|2.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.38 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +81.73 USD
最大连续亏损: -11.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.81 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
没有评论