Negociações:
653
Negociações com lucro:
517 (79.17%)
Negociações com perda:
136 (20.83%)
Melhor negociação:
120.38 USD
Pior negociação:
-94.19 USD
Lucro bruto:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Perda bruta:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (81.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
162.70 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
88.43%
Depósito máximo carregado:
1.18%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
6.27
Negociações longas:
443 (67.84%)
Negociações curtas:
210 (32.16%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
2.31 USD
Lucro médio:
5.61 USD
Perda média:
-10.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-187.33 USD (2)
Crescimento mensal:
1.85%
Previsão anual:
22.45%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.07 USD
Máximo:
240.22 USD (2.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.23% (240.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (378.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|BTCUSD
|87
|AUDCAD
|82
|EURUSD
|52
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|GBPUSD
|24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|870
|BTCUSD
|314
|AUDCAD
|151
|EURUSD
|50
|AUDUSD
|37
|USDCAD
|21
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|3M
|AUDCAD
|6.8K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.2K
|GBPUSD
|2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.38 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +81.73 USD
Máxima perda consecutiva: -11.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.81 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
57 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
87%
653
79%
88%
2.08
2.31
USD
USD
4%
1:500