Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 57 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
653
Negociações com lucro:
517 (79.17%)
Negociações com perda:
136 (20.83%)
Melhor negociação:
120.38 USD
Pior negociação:
-94.19 USD
Lucro bruto:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Perda bruta:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (81.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
162.70 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
88.43%
Depósito máximo carregado:
1.18%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
6.27
Negociações longas:
443 (67.84%)
Negociações curtas:
210 (32.16%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
2.31 USD
Lucro médio:
5.61 USD
Perda média:
-10.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-187.33 USD (2)
Crescimento mensal:
1.85%
Previsão anual:
22.45%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.07 USD
Máximo:
240.22 USD (2.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.23% (240.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (378.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 311
BTCUSD 87
AUDCAD 82
EURUSD 52
AUDUSD 41
USDCAD 29
EURAUD 27
GBPUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 870
BTCUSD 314
AUDCAD 151
EURUSD 50
AUDUSD 37
USDCAD 21
EURAUD 25
GBPUSD 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 3M
AUDCAD 6.8K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 1.6K
EURAUD 2.2K
GBPUSD 2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.38 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +81.73 USD
Máxima perda consecutiva: -11.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
Sem comentários
