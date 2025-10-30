- Büyüme
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
139 (52.45%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (47.55%)
En iyi işlem:
921.36 USD
En kötü işlem:
-94.26 USD
Brüt kâr:
7 536.76 USD (2 716 017 pips)
Brüt zarar:
-4 542.99 USD (1 309 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (715.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 607.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.45%
Maks. mevduat yükü:
22.27%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.06
Alış işlemleri:
173 (65.28%)
Satış işlemleri:
92 (34.72%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
11.30 USD
Ortalama kâr:
54.22 USD
Ortalama zarar:
-36.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-220.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.82 USD (8)
Aylık büyüme:
56.25%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.95 USD
Maksimum:
423.75 USD (10.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.31% (361.07 USD)
Varlığa göre:
3.30% (74.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|155
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1M
|XAUUSD
|384K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +921.36 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +715.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
201%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
28%
265
52%
7%
1.65
11.30
USD
USD
20%
1:400