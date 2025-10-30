SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Herry Sanjaya
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 201%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
139 (52.45%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (47.55%)
En iyi işlem:
921.36 USD
En kötü işlem:
-94.26 USD
Brüt kâr:
7 536.76 USD (2 716 017 pips)
Brüt zarar:
-4 542.99 USD (1 309 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (715.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 607.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.45%
Maks. mevduat yükü:
22.27%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.06
Alış işlemleri:
173 (65.28%)
Satış işlemleri:
92 (34.72%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
11.30 USD
Ortalama kâr:
54.22 USD
Ortalama zarar:
-36.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-220.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.82 USD (8)
Aylık büyüme:
56.25%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.95 USD
Maksimum:
423.75 USD (10.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.31% (361.07 USD)
Varlığa göre:
3.30% (74.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 155
XAUUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.2K
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 384K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +921.36 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +715.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.09 02:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.