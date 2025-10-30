- 자본
- 축소
트레이드:
396
이익 거래:
196 (49.49%)
손실 거래:
200 (50.51%)
최고의 거래:
921.36 USD
최악의 거래:
-94.26 USD
총 수익:
9 226.30 USD (2 970 886 pips)
총 손실:
-6 730.01 USD (1 664 809 pips)
연속 최대 이익:
11 (715.27 USD)
연속 최대 이익:
1 607.59 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
7.72%
최대 입금량:
31.57%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
3.83
롱(주식매수):
245 (61.87%)
숏(주식차입매도):
151 (38.13%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
6.30 USD
평균 이익:
47.07 USD
평균 손실:
-33.65 USD
연속 최대 손실:
12 (-220.28 USD)
연속 최대 손실:
-338.82 USD (8)
월별 성장률:
-29.16%
Algo 트레이딩:
29%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.95 USD
최대한의:
652.07 USD (12.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.32% (651.24 USD)
자본금별:
3.83% (48.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|443K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +921.36 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +715.27 USD
연속 최대 손실: -220.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
113%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
10
29%
396
49%
8%
1.37
6.30
USD
USD
35%
1:400