SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Herry Sanjaya
Herry Sanjaya

Herry Sanjaya

Herry Sanjaya
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 201%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
265
Bénéfice trades:
139 (52.45%)
Perte trades:
126 (47.55%)
Meilleure transaction:
921.36 USD
Pire transaction:
-94.26 USD
Bénéfice brut:
7 536.76 USD (2 716 017 pips)
Perte brute:
-4 542.99 USD (1 309 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (715.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 607.59 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
7.45%
Charge de dépôt maximale:
22.27%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
7.06
Longs trades:
173 (65.28%)
Courts trades:
92 (34.72%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
11.30 USD
Bénéfice moyen:
54.22 USD
Perte moyenne:
-36.06 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-220.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-338.82 USD (8)
Croissance mensuelle:
56.25%
Algo trading:
28%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.95 USD
Maximal:
423.75 USD (10.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.31% (361.07 USD)
Par fonds propres:
3.30% (74.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 155
XAUUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.2K
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 384K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +921.36 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +715.27 USD
Perte consécutive maximale: -220.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Aucun avis
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.09 02:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Herry Sanjaya
30 USD par mois
201%
0
0
USD
1.7K
USD
5
28%
265
52%
7%
1.65
11.30
USD
20%
1:400
