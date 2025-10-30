- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
378
Transacciones Rentables:
188 (49.73%)
Transacciones Irrentables:
190 (50.26%)
Mejor transacción:
921.36 USD
Peor transacción:
-94.26 USD
Beneficio Bruto:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 308.92 USD (1 623 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (715.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 607.59 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
8.79%
Carga máxima del depósito:
31.57%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.83
Transacciones Largas:
233 (61.64%)
Transacciones Cortas:
145 (38.36%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
7.19 USD
Beneficio medio:
48.02 USD
Pérdidas medias:
-33.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-220.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-338.82 USD (8)
Crecimiento al mes:
-21.79%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.95 USD
Máxima:
466.03 USD (9.06%)
Reducción relativa:
De balance:
25.24% (465.37 USD)
De fondos:
3.34% (51.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|455K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +921.36 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +715.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -220.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
153%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
9
30%
378
49%
9%
1.43
7.19
USD
USD
25%
1:400