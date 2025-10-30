SeñalesSecciones
Herry Sanjaya

Herry Sanjaya

Herry Sanjaya
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 153%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
378
Transacciones Rentables:
188 (49.73%)
Transacciones Irrentables:
190 (50.26%)
Mejor transacción:
921.36 USD
Peor transacción:
-94.26 USD
Beneficio Bruto:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 308.92 USD (1 623 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (715.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 607.59 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
8.79%
Carga máxima del depósito:
31.57%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.83
Transacciones Largas:
233 (61.64%)
Transacciones Cortas:
145 (38.36%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
7.19 USD
Beneficio medio:
48.02 USD
Pérdidas medias:
-33.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-220.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-338.82 USD (8)
Crecimiento al mes:
-21.79%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.95 USD
Máxima:
466.03 USD (9.06%)
Reducción relativa:
De balance:
25.24% (465.37 USD)
De fondos:
3.34% (51.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 193
BTCUSD 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 703
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 455K
BTCUSD 863K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +921.36 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +715.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -220.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.09 02:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
