- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
378
Negociações com lucro:
188 (49.73%)
Negociações com perda:
190 (50.26%)
Melhor negociação:
921.36 USD
Pior negociação:
-94.26 USD
Lucro bruto:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
Perda bruta:
-6 308.92 USD (1 623 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (715.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 607.59 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
8.79%
Depósito máximo carregado:
31.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.83
Negociações longas:
233 (61.64%)
Negociações curtas:
145 (38.36%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
7.19 USD
Lucro médio:
48.02 USD
Perda média:
-33.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-220.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-338.82 USD (8)
Crescimento mensal:
-21.79%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.95 USD
Máximo:
466.03 USD (9.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.24% (465.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.34% (51.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|455K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +921.36 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +715.27 USD
Máxima perda consecutiva: -220.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sem comentários
