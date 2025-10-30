SinaisSeções
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 153%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
378
Negociações com lucro:
188 (49.73%)
Negociações com perda:
190 (50.26%)
Melhor negociação:
921.36 USD
Pior negociação:
-94.26 USD
Lucro bruto:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
Perda bruta:
-6 308.92 USD (1 623 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (715.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 607.59 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
8.79%
Depósito máximo carregado:
31.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.83
Negociações longas:
233 (61.64%)
Negociações curtas:
145 (38.36%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
7.19 USD
Lucro médio:
48.02 USD
Perda média:
-33.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-220.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-338.82 USD (8)
Crescimento mensal:
-21.79%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.95 USD
Máximo:
466.03 USD (9.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.24% (465.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.34% (51.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 193
BTCUSD 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 703
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 455K
BTCUSD 863K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +921.36 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +715.27 USD
Máxima perda consecutiva: -220.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Sem comentários
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.09 02:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
