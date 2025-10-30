- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
378
利益トレード:
188 (49.73%)
損失トレード:
190 (50.26%)
ベストトレード:
921.36 USD
最悪のトレード:
-94.26 USD
総利益:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
総損失:
-6 308.92 USD (1 623 709 pips)
最大連続の勝ち:
11 (715.27 USD)
最大連続利益:
1 607.59 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
8.79%
最大入金額:
31.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.83
長いトレード:
233 (61.64%)
短いトレード:
145 (38.36%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
7.19 USD
平均利益:
48.02 USD
平均損失:
-33.20 USD
最大連続の負け:
12 (-220.28 USD)
最大連続損失:
-338.82 USD (8)
月間成長:
-21.79%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.95 USD
最大の:
466.03 USD (9.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.24% (465.37 USD)
エクイティによる:
3.34% (51.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|455K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +921.36 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +715.27 USD
最大連続損失: -220.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
153%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
9
30%
378
49%
9%
1.43
7.19
USD
USD
25%
1:400