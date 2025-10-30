- 成长
交易:
375
盈利交易:
187 (49.86%)
亏损交易:
188 (50.13%)
最好交易:
921.36 USD
最差交易:
-94.26 USD
毛利:
8 986.87 USD (2 935 113 pips)
毛利亏损:
-6 273.45 USD (1 621 424 pips)
最大连续赢利:
11 (715.27 USD)
最大连续盈利:
1 607.59 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
8.79%
最大入金加载:
31.57%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.01
长期交易:
231 (61.60%)
短期交易:
144 (38.40%)
利润因子:
1.43
预期回报:
7.24 USD
平均利润:
48.06 USD
平均损失:
-33.37 USD
最大连续失误:
12 (-220.28 USD)
最大连续亏损:
-338.82 USD (8)
每月增长:
-3.79%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
18.95 USD
最大值:
451.85 USD (8.78%)
相对跌幅:
结余:
24.08% (444.01 USD)
净值:
3.34% (51.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|450K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +921.36 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +715.27 USD
最大连续亏损: -220.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
