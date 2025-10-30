SegnaliSezioni
Herry Sanjaya

0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 201%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
139 (52.45%)
Loss Trade:
126 (47.55%)
Best Trade:
921.36 USD
Worst Trade:
-94.26 USD
Profitto lordo:
7 536.76 USD (2 716 017 pips)
Perdita lorda:
-4 542.99 USD (1 309 454 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (715.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 607.59 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.45%
Massimo carico di deposito:
22.27%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.06
Long Trade:
173 (65.28%)
Short Trade:
92 (34.72%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
11.30 USD
Profitto medio:
54.22 USD
Perdita media:
-36.06 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-220.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.82 USD (8)
Crescita mensile:
56.25%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.95 USD
Massimale:
423.75 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.31% (361.07 USD)
Per equità:
3.30% (74.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 155
XAUUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.2K
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 384K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +921.36 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +715.27 USD
Massima perdita consecutiva: -220.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.09 02:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
