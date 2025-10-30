- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
139 (52.45%)
Loss Trade:
126 (47.55%)
Best Trade:
921.36 USD
Worst Trade:
-94.26 USD
Profitto lordo:
7 536.76 USD (2 716 017 pips)
Perdita lorda:
-4 542.99 USD (1 309 454 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (715.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 607.59 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.45%
Massimo carico di deposito:
22.27%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.06
Long Trade:
173 (65.28%)
Short Trade:
92 (34.72%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
11.30 USD
Profitto medio:
54.22 USD
Perdita media:
-36.06 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-220.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.82 USD (8)
Crescita mensile:
56.25%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.95 USD
Massimale:
423.75 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.31% (361.07 USD)
Per equità:
3.30% (74.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|155
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1M
|XAUUSD
|384K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +921.36 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +715.27 USD
Massima perdita consecutiva: -220.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
201%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
28%
265
52%
7%
1.65
11.30
USD
USD
20%
1:400