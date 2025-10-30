SignaleKategorien
Herry Sanjaya

Herry Sanjaya

Herry Sanjaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 134%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
380
Gewinntrades:
188 (49.47%)
Verlusttrades:
192 (50.53%)
Bester Trade:
921.36 USD
Schlechtester Trade:
-94.26 USD
Bruttoprofit:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
Bruttoverlust:
-6 415.31 USD (1 634 288 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (715.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 607.59 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
8.79%
Max deposit load:
31.57%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.92
Long-Positionen:
233 (61.32%)
Short-Positionen:
147 (38.68%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
6.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-220.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-338.82 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-22.49%
Algo-Trading:
30%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.95 USD
Maximaler:
531.14 USD (10.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.80% (531.14 USD)
Kapital:
3.34% (51.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 195
BTCUSD 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD 703
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 444K
BTCUSD 863K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +921.36 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +715.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -220.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Herry Sanjaya
30 USD pro Monat
134%
0
0
USD
1.3K
USD
9
30%
380
49%
9%
1.40
6.88
USD
29%
1:400
