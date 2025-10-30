- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
380
Gewinntrades:
188 (49.47%)
Verlusttrades:
192 (50.53%)
Bester Trade:
921.36 USD
Schlechtester Trade:
-94.26 USD
Bruttoprofit:
9 028.15 USD (2 941 994 pips)
Bruttoverlust:
-6 415.31 USD (1 634 288 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (715.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 607.59 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
8.79%
Max deposit load:
31.57%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.92
Long-Positionen:
233 (61.32%)
Short-Positionen:
147 (38.68%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
6.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-220.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-338.82 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-22.49%
Algo-Trading:
30%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.95 USD
Maximaler:
531.14 USD (10.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.80% (531.14 USD)
Kapital:
3.34% (51.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|444K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +921.36 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +715.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -220.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
134%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
30%
380
49%
9%
1.40
6.88
USD
USD
29%
1:400