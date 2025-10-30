- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
187 (49.86%)
Убыточных трейдов:
188 (50.13%)
Лучший трейд:
921.36 USD
Худший трейд:
-94.26 USD
Общая прибыль:
8 986.87 USD (2 935 113 pips)
Общий убыток:
-6 273.45 USD (1 621 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (715.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 607.59 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
8.79%
Макс. загрузка депозита:
31.57%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.01
Длинных трейдов:
231 (61.60%)
Коротких трейдов:
144 (38.40%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
7.24 USD
Средняя прибыль:
48.06 USD
Средний убыток:
-33.37 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-220.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.82 USD (8)
Прирост в месяц:
-3.79%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.95 USD
Максимальная:
451.85 USD (8.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.08% (444.01 USD)
По эквити:
3.34% (51.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|BTCUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|703
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|450K
|BTCUSD
|863K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +921.36 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +715.27 USD
Макс. убыток в серии: -220.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
152%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
9
30%
375
49%
9%
1.43
7.24
USD
USD
24%
1:400