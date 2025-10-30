СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Herry Sanjaya
Herry Sanjaya

Herry Sanjaya

Herry Sanjaya
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 152%
Exness-MT5Real8
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
187 (49.86%)
Убыточных трейдов:
188 (50.13%)
Лучший трейд:
921.36 USD
Худший трейд:
-94.26 USD
Общая прибыль:
8 986.87 USD (2 935 113 pips)
Общий убыток:
-6 273.45 USD (1 621 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (715.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 607.59 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
8.79%
Макс. загрузка депозита:
31.57%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.01
Длинных трейдов:
231 (61.60%)
Коротких трейдов:
144 (38.40%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
7.24 USD
Средняя прибыль:
48.06 USD
Средний убыток:
-33.37 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-220.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.82 USD (8)
Прирост в месяц:
-3.79%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.95 USD
Максимальная:
451.85 USD (8.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.08% (444.01 USD)
По эквити:
3.34% (51.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 190
BTCUSD 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 703
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 450K
BTCUSD 863K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +921.36 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +715.27 USD
Макс. убыток в серии: -220.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.11.09 02:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Herry Sanjaya
30 USD в месяц
152%
0
0
USD
1.4K
USD
9
30%
375
49%
9%
1.43
7.24
USD
24%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.