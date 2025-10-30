- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
72.00 USD
En kötü işlem:
-1.90 USD
Brüt kâr:
75.92 USD (317 pips)
Brüt zarar:
-6.90 USD (190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (75.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.92 USD (7)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
12.64%
Maks. mevduat yükü:
2.98%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
13.80
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.00
Beklenen getiri:
8.63 USD
Ortalama kâr:
10.85 USD
Ortalama zarar:
-6.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.90 USD (1)
Aylık büyüme:
54.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.18 USD
Maksimum:
5.00 USD (3.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.99% (1.25 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|VZ 260116C00041000
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2
|VZ 260116C00041000
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|55
|VZ 260116C00041000
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +75.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
USD
195
USD
USD
1
0%
8
87%
13%
11.00
8.63
USD
USD
1%
1:200