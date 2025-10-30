СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EDinvest
Eduard Asipenka

EDinvest

Eduard Asipenka
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
Just2Trade-MT5
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
48 (66.66%)
Убыточных трейдов:
24 (33.33%)
Лучший трейд:
101.19 USD
Худший трейд:
-101.43 USD
Общая прибыль:
752.20 USD (846 pips)
Общий убыток:
-884.92 USD (715 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (81.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
75.50%
Макс. загрузка депозита:
181.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
36 (50.00%)
Коротких трейдов:
36 (50.00%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-1.84 USD
Средняя прибыль:
15.67 USD
Средний убыток:
-36.87 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.61 USD (2)
Прирост в месяц:
-40.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.85 USD
Максимальная:
315.39 USD (141.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.97% (316.16 USD)
По эквити:
27.57% (90.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
FUTM6EH26 46
FUTM6EZ25 15
EURUSD 8
O 2
VZ 260116C00041000 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
FUTM6EH26 -85
FUTM6EZ25 -108
EURUSD 3
O -9
VZ 260116C00041000 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
FUTM6EH26 168
FUTM6EZ25 0
EURUSD 111
O -220
VZ 260116C00041000 72
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.19 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +81.43 USD
Макс. убыток в серии: -51.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.74 × 172
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 09:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EDinvest
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
375
USD
9
0%
72
66%
76%
0.85
-1.84
USD
66%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.