Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
48 (66.66%)
Убыточных трейдов:
24 (33.33%)
Лучший трейд:
101.19 USD
Худший трейд:
-101.43 USD
Общая прибыль:
752.20 USD (846 pips)
Общий убыток:
-884.92 USD (715 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (81.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
75.50%
Макс. загрузка депозита:
181.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
36 (50.00%)
Коротких трейдов:
36 (50.00%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-1.84 USD
Средняя прибыль:
15.67 USD
Средний убыток:
-36.87 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.61 USD (2)
Прирост в месяц:
-40.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.85 USD
Максимальная:
315.39 USD (141.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.97% (316.16 USD)
По эквити:
27.57% (90.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|46
|FUTM6EZ25
|15
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|FUTM6EH26
|-85
|FUTM6EZ25
|-108
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|FUTM6EH26
|168
|FUTM6EZ25
|0
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Лучший трейд: +101.19 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +81.43 USD
Макс. убыток в серии: -51.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.74 × 172
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
Нет отзывов
