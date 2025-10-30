- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
48 (66.66%)
Negociações com perda:
24 (33.33%)
Melhor negociação:
101.19 USD
Pior negociação:
-101.43 USD
Lucro bruto:
752.20 USD (846 pips)
Perda bruta:
-884.92 USD (715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (81.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
75.50%
Depósito máximo carregado:
181.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
36 (50.00%)
Negociações curtas:
36 (50.00%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-1.84 USD
Lucro médio:
15.67 USD
Perda média:
-36.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.61 USD (2)
Crescimento mensal:
-40.52%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
217.85 USD
Máximo:
315.39 USD (141.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.97% (316.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.57% (90.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|46
|FUTM6EZ25
|15
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|FUTM6EH26
|-85
|FUTM6EZ25
|-108
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|FUTM6EH26
|168
|FUTM6EZ25
|0
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +101.19 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +81.43 USD
Máxima perda consecutiva: -51.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.74 × 172
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-17%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
9
0%
72
66%
76%
0.85
-1.84
USD
USD
66%
1:200