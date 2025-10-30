SinaisSeções
crescimento desde 2025 -17%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
48 (66.66%)
Negociações com perda:
24 (33.33%)
Melhor negociação:
101.19 USD
Pior negociação:
-101.43 USD
Lucro bruto:
752.20 USD (846 pips)
Perda bruta:
-884.92 USD (715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (81.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
75.50%
Depósito máximo carregado:
181.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
36 (50.00%)
Negociações curtas:
36 (50.00%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-1.84 USD
Lucro médio:
15.67 USD
Perda média:
-36.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.61 USD (2)
Crescimento mensal:
-40.52%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
217.85 USD
Máximo:
315.39 USD (141.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.97% (316.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.57% (90.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
FUTM6EH26 46
FUTM6EZ25 15
EURUSD 8
O 2
VZ 260116C00041000 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
FUTM6EH26 -85
FUTM6EZ25 -108
EURUSD 3
O -9
VZ 260116C00041000 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
FUTM6EH26 168
FUTM6EZ25 0
EURUSD 111
O -220
VZ 260116C00041000 72
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +101.19 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +81.43 USD
Máxima perda consecutiva: -51.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.74 × 172
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
Sem comentários
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 09:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
