Eduard Asipenka

EDinvest

Eduard Asipenka
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
Just2Trade-MT5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
48 (66.66%)
損失トレード:
24 (33.33%)
ベストトレード:
101.19 USD
最悪のトレード:
-101.43 USD
総利益:
752.20 USD (846 pips)
総損失:
-884.92 USD (715 pips)
最大連続の勝ち:
9 (81.43 USD)
最大連続利益:
128.57 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
75.50%
最大入金額:
181.69%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
36 (50.00%)
短いトレード:
36 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-1.84 USD
平均利益:
15.67 USD
平均損失:
-36.87 USD
最大連続の負け:
4 (-51.49 USD)
最大連続損失:
-151.61 USD (2)
月間成長:
-40.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
217.85 USD
最大の:
315.39 USD (141.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.97% (316.16 USD)
エクイティによる:
27.57% (90.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
FUTM6EH26 46
FUTM6EZ25 15
EURUSD 8
O 2
VZ 260116C00041000 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
FUTM6EH26 -85
FUTM6EZ25 -108
EURUSD 3
O -9
VZ 260116C00041000 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
FUTM6EH26 168
FUTM6EZ25 0
EURUSD 111
O -220
VZ 260116C00041000 72
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +101.19 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +81.43 USD
最大連続損失: -51.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.74 × 172
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください