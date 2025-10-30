- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
48 (66.66%)
損失トレード:
24 (33.33%)
ベストトレード:
101.19 USD
最悪のトレード:
-101.43 USD
総利益:
752.20 USD (846 pips)
総損失:
-884.92 USD (715 pips)
最大連続の勝ち:
9 (81.43 USD)
最大連続利益:
128.57 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
75.50%
最大入金額:
181.69%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
36 (50.00%)
短いトレード:
36 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-1.84 USD
平均利益:
15.67 USD
平均損失:
-36.87 USD
最大連続の負け:
4 (-51.49 USD)
最大連続損失:
-151.61 USD (2)
月間成長:
-40.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
217.85 USD
最大の:
315.39 USD (141.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.97% (316.16 USD)
エクイティによる:
27.57% (90.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|46
|FUTM6EZ25
|15
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|FUTM6EH26
|-85
|FUTM6EZ25
|-108
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|FUTM6EH26
|168
|FUTM6EZ25
|0
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.19 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +81.43 USD
最大連続損失: -51.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.74 × 172
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
レビューなし
