Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
72.00 USD
Worst Trade:
-1.90 USD
Profitto lordo:
75.92 USD (317 pips)
Perdita lorda:
-6.90 USD (190 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (75.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
13.80
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.00
Profitto previsto:
8.63 USD
Profitto medio:
10.85 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.90 USD (1)
Crescita mensile:
54.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.18 USD
Massimale:
5.00 USD (3.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|VZ 260116C00041000
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2
|VZ 260116C00041000
|67
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|55
|VZ 260116C00041000
|72
|
Best Trade: +72.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +75.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.74 × 172
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
