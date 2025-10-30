- 자본
- 축소
트레이드:
91
이익 거래:
61 (67.03%)
손실 거래:
30 (32.97%)
최고의 거래:
101.19 USD
최악의 거래:
-101.43 USD
총 수익:
882.13 USD (1 860 pips)
총 손실:
-1 007.23 USD (2 656 pips)
연속 최대 이익:
9 (81.43 USD)
연속 최대 이익:
128.57 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
66.57%
최대 입금량:
181.69%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
53 (58.24%)
숏(주식차입매도):
38 (41.76%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-1.37 USD
평균 이익:
14.46 USD
평균 손실:
-33.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-51.49 USD)
연속 최대 손실:
-151.61 USD (2)
월별 성장률:
-38.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
217.85 USD
최대한의:
315.39 USD (141.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.97% (316.16 USD)
자본금별:
27.57% (90.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|54
|FUTM6EZ25
|15
|XAUUSD.c
|11
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|FUTM6EH26
|-52
|FUTM6EZ25
|-108
|XAUUSD.c
|-24
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|FUTM6EH26
|197
|FUTM6EZ25
|0
|XAUUSD.c
|-956
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +101.19 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +81.43 USD
연속 최대 손실: -51.49 USD
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
리뷰 없음
