- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
48 (66.66%)
亏损交易:
24 (33.33%)
最好交易:
101.19 USD
最差交易:
-101.43 USD
毛利:
752.20 USD (846 pips)
毛利亏损:
-884.92 USD (715 pips)
最大连续赢利:
9 (81.43 USD)
最大连续盈利:
128.57 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
75.50%
最大入金加载:
181.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.42
长期交易:
36 (50.00%)
短期交易:
36 (50.00%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-1.84 USD
平均利润:
15.67 USD
平均损失:
-36.87 USD
最大连续失误:
4 (-51.49 USD)
最大连续亏损:
-151.61 USD (2)
每月增长:
-40.52%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
217.85 USD
最大值:
315.39 USD (141.08%)
相对跌幅:
结余:
65.97% (316.16 USD)
净值:
27.57% (90.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|46
|FUTM6EZ25
|15
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|FUTM6EH26
|-85
|FUTM6EZ25
|-108
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|FUTM6EH26
|168
|FUTM6EZ25
|0
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.19 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +81.43 USD
最大连续亏损: -51.49 USD
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
没有评论
