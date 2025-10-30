信号部分
信号 / MetaTrader 5 / EDinvest
Eduard Asipenka

EDinvest

Eduard Asipenka
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -17%
Just2Trade-MT5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
72
盈利交易:
48 (66.66%)
亏损交易:
24 (33.33%)
最好交易:
101.19 USD
最差交易:
-101.43 USD
毛利:
752.20 USD (846 pips)
毛利亏损:
-884.92 USD (715 pips)
最大连续赢利:
9 (81.43 USD)
最大连续盈利:
128.57 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
75.50%
最大入金加载:
181.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.42
长期交易:
36 (50.00%)
短期交易:
36 (50.00%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-1.84 USD
平均利润:
15.67 USD
平均损失:
-36.87 USD
最大连续失误:
4 (-51.49 USD)
最大连续亏损:
-151.61 USD (2)
每月增长:
-40.52%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
217.85 USD
最大值:
315.39 USD (141.08%)
相对跌幅:
结余:
65.97% (316.16 USD)
净值:
27.57% (90.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
FUTM6EH26 46
FUTM6EZ25 15
EURUSD 8
O 2
VZ 260116C00041000 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
FUTM6EH26 -85
FUTM6EZ25 -108
EURUSD 3
O -9
VZ 260116C00041000 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
FUTM6EH26 168
FUTM6EZ25 0
EURUSD 111
O -220
VZ 260116C00041000 72
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +101.19 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +81.43 USD
最大连续亏损: -51.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2Trade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.74 × 172
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
