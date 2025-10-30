- Wachstum
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
48 (66.66%)
Verlusttrades:
24 (33.33%)
Bester Trade:
101.19 USD
Schlechtester Trade:
-101.43 USD
Bruttoprofit:
752.20 USD (846 pips)
Bruttoverlust:
-884.92 USD (715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (81.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
128.57 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
75.50%
Max deposit load:
181.69%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
36 (50.00%)
Short-Positionen:
36 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-51.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-40.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
217.85 USD
Maximaler:
315.39 USD (141.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.97% (316.16 USD)
Kapital:
27.57% (90.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|46
|FUTM6EZ25
|15
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|FUTM6EH26
|-85
|FUTM6EZ25
|-108
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|FUTM6EH26
|168
|FUTM6EZ25
|0
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Bester Trade: +101.19 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.74 × 172
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
