Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
48 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
24 (33.33%)
Mejor transacción:
101.19 USD
Peor transacción:
-101.43 USD
Beneficio Bruto:
752.20 USD (846 pips)
Pérdidas Brutas:
-884.92 USD (715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (81.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
128.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
75.50%
Carga máxima del depósito:
181.69%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
36 (50.00%)
Transacciones Cortas:
36 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-1.84 USD
Beneficio medio:
15.67 USD
Pérdidas medias:
-36.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-51.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
-40.52%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
217.85 USD
Máxima:
315.39 USD (141.08%)
Reducción relativa:
De balance:
65.97% (316.16 USD)
De fondos:
27.57% (90.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|FUTM6EH26
|46
|FUTM6EZ25
|15
|EURUSD
|8
|O
|2
|VZ 260116C00041000
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|FUTM6EH26
|-85
|FUTM6EZ25
|-108
|EURUSD
|3
|O
|-9
|VZ 260116C00041000
|67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|FUTM6EH26
|168
|FUTM6EZ25
|0
|EURUSD
|111
|O
|-220
|VZ 260116C00041000
|72
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Mejor transacción: +101.19 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +81.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Just2Trade-MT5
|0.74 × 172
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
30 USD al mes
-17%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
9
0%
72
66%
76%
0.85
-1.84
USD
USD
66%
1:200