Eduard Asipenka

EDinvest

Eduard Asipenka
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -17%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
48 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
24 (33.33%)
Mejor transacción:
101.19 USD
Peor transacción:
-101.43 USD
Beneficio Bruto:
752.20 USD (846 pips)
Pérdidas Brutas:
-884.92 USD (715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (81.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
128.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
75.50%
Carga máxima del depósito:
181.69%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
36 (50.00%)
Transacciones Cortas:
36 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-1.84 USD
Beneficio medio:
15.67 USD
Pérdidas medias:
-36.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-51.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
-40.52%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
217.85 USD
Máxima:
315.39 USD (141.08%)
Reducción relativa:
De balance:
65.97% (316.16 USD)
De fondos:
27.57% (90.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
FUTM6EH26 46
FUTM6EZ25 15
EURUSD 8
O 2
VZ 260116C00041000 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
FUTM6EH26 -85
FUTM6EZ25 -108
EURUSD 3
O -9
VZ 260116C00041000 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
FUTM6EH26 168
FUTM6EZ25 0
EURUSD 111
O -220
VZ 260116C00041000 72
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +101.19 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +81.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.74 × 172
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 1
Личный счет. Дивидендная стратегия инвестирования с минимальным трейдингом американскими опционами.
No hay comentarios
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 09:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
