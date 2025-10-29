SinyallerBölümler
Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
0 inceleme
65 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 133%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
709
Kârla kapanan işlemler:
295 (41.60%)
Zararla kapanan işlemler:
414 (58.39%)
En iyi işlem:
495.61 USD
En kötü işlem:
-505.00 USD
Brüt kâr:
51 895.23 USD (944 412 pips)
Brüt zarar:
-40 469.46 USD (741 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 709.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 515.04 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.44
Alış işlemleri:
450 (63.47%)
Satış işlemleri:
259 (36.53%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
16.12 USD
Ortalama kâr:
175.92 USD
Ortalama zarar:
-97.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-2 586.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 586.81 USD (19)
Aylık büyüme:
35.71%
Yıllık tahmin:
433.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
912.72 USD
Maksimum:
4 674.10 USD (57.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.36% (1 649.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 694
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 201K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +495.61 USD
En kötü işlem: -505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 709.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 586.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
