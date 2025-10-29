- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
709
Kârla kapanan işlemler:
295 (41.60%)
Zararla kapanan işlemler:
414 (58.39%)
En iyi işlem:
495.61 USD
En kötü işlem:
-505.00 USD
Brüt kâr:
51 895.23 USD (944 412 pips)
Brüt zarar:
-40 469.46 USD (741 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 709.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 515.04 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.44
Alış işlemleri:
450 (63.47%)
Satış işlemleri:
259 (36.53%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
16.12 USD
Ortalama kâr:
175.92 USD
Ortalama zarar:
-97.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-2 586.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 586.81 USD (19)
Aylık büyüme:
35.71%
Yıllık tahmin:
433.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
912.72 USD
Maksimum:
4 674.10 USD (57.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.36% (1 649.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-26
|EURUSD
|334
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|150
|CADJPY
|-52
|USDJPY
|-59
|USDCAD
|-48
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|201K
|GBPJPY
|-2K
|EURUSD
|3.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-761
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +495.61 USD
En kötü işlem: -505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 709.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 586.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
XAUUSD Only
Happy Profit
