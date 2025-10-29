- 成长
交易:
835
盈利交易:
349 (41.79%)
亏损交易:
486 (58.20%)
最好交易:
495.61 USD
最差交易:
-505.00 USD
毛利:
64 142.24 USD (1 191 986 pips)
毛利亏损:
-52 310.52 USD (975 908 pips)
最大连续赢利:
17 (3 914.62 USD)
最大连续盈利:
3 914.62 USD (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
79.89%
最大入金加载:
2.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.53
长期交易:
544 (65.15%)
短期交易:
291 (34.85%)
利润因子:
1.23
预期回报:
14.17 USD
平均利润:
183.79 USD
平均损失:
-107.63 USD
最大连续失误:
19 (-2 586.81 USD)
最大连续亏损:
-3 014.41 USD (15)
每月增长:
-1.32%
年度预测:
-16.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
912.72 USD
最大值:
4 674.10 USD (57.65%)
相对跌幅:
结余:
33.36% (1 649.91 USD)
净值:
2.37% (539.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-26
|EURUSD
|334
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|150
|CADJPY
|-52
|USDJPY
|-59
|USDCAD
|-48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|214K
|GBPJPY
|-2K
|EURUSD
|3.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-761
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +495.61 USD
最差交易: -505 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +3 914.62 USD
最大连续亏损: -2 586.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
XAUUSD Only
Happy Profit
