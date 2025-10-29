- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
709
Profit Trade:
295 (41.60%)
Loss Trade:
414 (58.39%)
Best Trade:
495.61 USD
Worst Trade:
-505.00 USD
Profitto lordo:
51 895.23 USD (944 412 pips)
Perdita lorda:
-40 469.46 USD (741 419 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 709.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 515.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
450 (63.47%)
Short Trade:
259 (36.53%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
16.12 USD
Profitto medio:
175.92 USD
Perdita media:
-97.75 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-2 586.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 586.81 USD (19)
Crescita mensile:
35.71%
Previsione annuale:
433.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
912.72 USD
Massimale:
4 674.10 USD (57.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.36% (1 649.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-26
|EURUSD
|334
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|150
|CADJPY
|-52
|USDJPY
|-59
|USDCAD
|-48
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|201K
|GBPJPY
|-2K
|EURUSD
|3.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-761
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +495.61 USD
Worst Trade: -505 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +1 709.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 586.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
303 più
