Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 133%
MaxrichGroup-Real
1:50
Trade:
709
Profit Trade:
295 (41.60%)
Loss Trade:
414 (58.39%)
Best Trade:
495.61 USD
Worst Trade:
-505.00 USD
Profitto lordo:
51 895.23 USD (944 412 pips)
Perdita lorda:
-40 469.46 USD (741 419 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 709.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 515.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
450 (63.47%)
Short Trade:
259 (36.53%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
16.12 USD
Profitto medio:
175.92 USD
Perdita media:
-97.75 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-2 586.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 586.81 USD (19)
Crescita mensile:
35.71%
Previsione annuale:
433.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
912.72 USD
Massimale:
4 674.10 USD (57.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.36% (1 649.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

XAUUSD 694
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
XAUUSD 201K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
Best Trade: +495.61 USD
Worst Trade: -505 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +1 709.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 586.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
XAUUSD Only


Happy Profit

Non ci sono recensioni
2025.10.29 17:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.1% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
