- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
836
利益トレード:
349 (41.74%)
損失トレード:
487 (58.25%)
ベストトレード:
495.61 USD
最悪のトレード:
-505.00 USD
総利益:
64 142.24 USD (1 191 986 pips)
総損失:
-52 411.52 USD (977 908 pips)
最大連続の勝ち:
17 (3 914.62 USD)
最大連続利益:
3 914.62 USD (17)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
79.89%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.51
長いトレード:
545 (65.19%)
短いトレード:
291 (34.81%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
14.03 USD
平均利益:
183.79 USD
平均損失:
-107.62 USD
最大連続の負け:
19 (-2 586.81 USD)
最大連続損失:
-3 014.41 USD (15)
月間成長:
-2.41%
年間予想:
-29.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
912.72 USD
最大の:
4 674.10 USD (57.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.36% (1 649.91 USD)
エクイティによる:
2.37% (539.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-26
|EURUSD
|334
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|150
|CADJPY
|-52
|USDJPY
|-59
|USDCAD
|-48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|212K
|GBPJPY
|-2K
|EURUSD
|3.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-761
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +495.61 USD
最悪のトレード: -505 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +3 914.62 USD
最大連続損失: -2 586.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
