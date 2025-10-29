シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Valtimo
Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
レビュー0件
信頼性
74週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 136%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
836
利益トレード:
349 (41.74%)
損失トレード:
487 (58.25%)
ベストトレード:
495.61 USD
最悪のトレード:
-505.00 USD
総利益:
64 142.24 USD (1 191 986 pips)
総損失:
-52 411.52 USD (977 908 pips)
最大連続の勝ち:
17 (3 914.62 USD)
最大連続利益:
3 914.62 USD (17)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
79.89%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.51
長いトレード:
545 (65.19%)
短いトレード:
291 (34.81%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
14.03 USD
平均利益:
183.79 USD
平均損失:
-107.62 USD
最大連続の負け:
19 (-2 586.81 USD)
最大連続損失:
-3 014.41 USD (15)
月間成長:
-2.41%
年間予想:
-29.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
912.72 USD
最大の:
4 674.10 USD (57.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.36% (1 649.91 USD)
エクイティによる:
2.37% (539.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 821
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 212K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +495.61 USD
最悪のトレード: -505 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +3 914.62 USD
最大連続損失: -2 586.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
308 より多く...
XAUUSD Only


Happy Profit

レビューなし
2025.10.29 17:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.1% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
コピー

