SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Valtimo
Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 135%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
839
Gewinntrades:
350 (41.71%)
Verlusttrades:
489 (58.28%)
Bester Trade:
495.61 USD
Schlechtester Trade:
-505.00 USD
Bruttoprofit:
64 343.39 USD (1 196 029 pips)
Bruttoverlust:
-52 716.04 USD (983 908 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (3 914.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 914.62 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
79.89%
Max deposit load:
2.32%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.49
Long-Positionen:
547 (65.20%)
Short-Positionen:
292 (34.80%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
13.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
183.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-2 586.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 014.41 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-5.43%
Jahresprognose:
-65.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
912.72 USD
Maximaler:
4 674.10 USD (57.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.36% (1 649.91 USD)
Kapital:
2.37% (539.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 824
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 210K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +495.61 USD
Schlechtester Trade: -505 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 914.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 586.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
noch 308 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Valtimo
30 USD pro Monat
135%
0
0
USD
22K
USD
74
0%
839
41%
80%
1.22
13.86
USD
33%
1:50
