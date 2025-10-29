СигналыРазделы
Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 133%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
832
Прибыльных трейдов:
347 (41.70%)
Убыточных трейдов:
485 (58.29%)
Лучший трейд:
495.61 USD
Худший трейд:
-505.00 USD
Общая прибыль:
63 654.18 USD (1 181 986 pips)
Общий убыток:
-52 209.52 USD (973 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3 914.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 914.62 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
79.89%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
541 (65.02%)
Коротких трейдов:
291 (34.98%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
13.76 USD
Средняя прибыль:
183.44 USD
Средний убыток:
-107.65 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-2 586.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 014.41 USD (15)
Прирост в месяц:
-4.82%
Годовой прогноз:
-58.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
912.72 USD
Максимальная:
4 674.10 USD (57.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.36% (1 649.91 USD)
По эквити:
2.37% (539.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 817
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 206K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +495.61 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 914.62 USD
Макс. убыток в серии: -2 586.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
еще 308...
XAUUSD Only


Happy Profit

Нет отзывов
2025.10.29 17:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.1% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Копировать

