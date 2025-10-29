- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
832
Прибыльных трейдов:
347 (41.70%)
Убыточных трейдов:
485 (58.29%)
Лучший трейд:
495.61 USD
Худший трейд:
-505.00 USD
Общая прибыль:
63 654.18 USD (1 181 986 pips)
Общий убыток:
-52 209.52 USD (973 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3 914.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 914.62 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
79.89%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
541 (65.02%)
Коротких трейдов:
291 (34.98%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
13.76 USD
Средняя прибыль:
183.44 USD
Средний убыток:
-107.65 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-2 586.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 014.41 USD (15)
Прирост в месяц:
-4.82%
Годовой прогноз:
-58.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
912.72 USD
Максимальная:
4 674.10 USD (57.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.36% (1 649.91 USD)
По эквити:
2.37% (539.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|817
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-26
|EURUSD
|334
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|150
|CADJPY
|-52
|USDJPY
|-59
|USDCAD
|-48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|206K
|GBPJPY
|-2K
|EURUSD
|3.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-761
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +495.61 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 914.62 USD
Макс. убыток в серии: -2 586.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
XAUUSD Only
Happy Profit
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
133%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
73
0%
832
41%
80%
1.21
13.76
USD
USD
33%
1:50