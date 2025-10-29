SeñalesSecciones
Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
0 comentarios
Fiabilidad
74 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 136%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
836
Transacciones Rentables:
349 (41.74%)
Transacciones Irrentables:
487 (58.25%)
Mejor transacción:
495.61 USD
Peor transacción:
-505.00 USD
Beneficio Bruto:
64 142.24 USD (1 191 986 pips)
Pérdidas Brutas:
-52 411.52 USD (977 908 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (3 914.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 914.62 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
79.89%
Carga máxima del depósito:
2.32%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.51
Transacciones Largas:
545 (65.19%)
Transacciones Cortas:
291 (34.81%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
14.03 USD
Beneficio medio:
183.79 USD
Pérdidas medias:
-107.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-2 586.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 014.41 USD (15)
Crecimiento al mes:
-2.41%
Pronóstico anual:
-29.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
912.72 USD
Máxima:
4 674.10 USD (57.65%)
Reducción relativa:
De balance:
33.36% (1 649.91 USD)
De fondos:
2.37% (539.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 821
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 212K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +495.61 USD
Peor transacción: -505 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +3 914.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 586.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
XAUUSD Only


Happy Profit

No hay comentarios
2025.10.29 17:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.1% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
