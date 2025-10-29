- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
709
Bénéfice trades:
295 (41.60%)
Perte trades:
414 (58.39%)
Meilleure transaction:
495.61 USD
Pire transaction:
-505.00 USD
Bénéfice brut:
51 895.23 USD (944 412 pips)
Perte brute:
-40 469.46 USD (741 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 709.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 515.04 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.44
Longs trades:
450 (63.47%)
Courts trades:
259 (36.53%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
16.12 USD
Bénéfice moyen:
175.92 USD
Perte moyenne:
-97.75 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-2 586.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 586.81 USD (19)
Croissance mensuelle:
35.71%
Prévision annuelle:
433.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
912.72 USD
Maximal:
4 674.10 USD (57.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.36% (1 649.91 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-26
|EURUSD
|334
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|150
|CADJPY
|-52
|USDJPY
|-59
|USDCAD
|-48
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|201K
|GBPJPY
|-2K
|EURUSD
|3.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-761
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +495.61 USD
Pire transaction: -505 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +1 709.63 USD
Perte consécutive maximale: -2 586.81 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
XAUUSD Only
Happy Profit
Aucun avis