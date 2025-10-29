SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Valtimo
Ezra M T Walalangi

Valtimo

Ezra M T Walalangi
0 avis
65 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 133%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
709
Bénéfice trades:
295 (41.60%)
Perte trades:
414 (58.39%)
Meilleure transaction:
495.61 USD
Pire transaction:
-505.00 USD
Bénéfice brut:
51 895.23 USD (944 412 pips)
Perte brute:
-40 469.46 USD (741 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 709.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 515.04 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.44
Longs trades:
450 (63.47%)
Courts trades:
259 (36.53%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
16.12 USD
Bénéfice moyen:
175.92 USD
Perte moyenne:
-97.75 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-2 586.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 586.81 USD (19)
Croissance mensuelle:
35.71%
Prévision annuelle:
433.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
912.72 USD
Maximal:
4 674.10 USD (57.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.36% (1 649.91 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 694
GBPJPY 5
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -26
EURUSD 334
EURJPY 119
GBPUSD 150
CADJPY -52
USDJPY -59
USDCAD -48
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 201K
GBPJPY -2K
EURUSD 3.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.3K
CADJPY -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCAD -761
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +495.61 USD
Pire transaction: -505 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +1 709.63 USD
Perte consécutive maximale: -2 586.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
303 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

XAUUSD Only


Happy Profit

Aucun avis
2025.10.29 17:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.1% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire