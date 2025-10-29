SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lianjinshu1
Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Neex-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
33 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (40.00%)
En iyi işlem:
353.80 USD
En kötü işlem:
-181.90 USD
Brüt kâr:
4 806.50 USD (48 034 pips)
Brüt zarar:
-2 089.00 USD (20 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (2 888.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 888.10 USD (19)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
77.03%
Maks. mevduat yükü:
1.88%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
25 (45.45%)
Satış işlemleri:
30 (54.55%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
49.41 USD
Ortalama kâr:
145.65 USD
Ortalama zarar:
-94.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-544.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 140.30 USD (8)
Aylık büyüme:
27.18%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 140.30 USD
Maksimum:
1 140.30 USD (11.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (1 140.30 USD)
Varlığa göre:
1.34% (174.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +353.80 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 888.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -544.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


İnceleme yok
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
