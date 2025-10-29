- Büyüme
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
33 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (40.00%)
En iyi işlem:
353.80 USD
En kötü işlem:
-181.90 USD
Brüt kâr:
4 806.50 USD (48 034 pips)
Brüt zarar:
-2 089.00 USD (20 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (2 888.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 888.10 USD (19)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
77.03%
Maks. mevduat yükü:
1.88%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
25 (45.45%)
Satış işlemleri:
30 (54.55%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
49.41 USD
Ortalama kâr:
145.65 USD
Ortalama zarar:
-94.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-544.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 140.30 USD (8)
Aylık büyüme:
27.18%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 140.30 USD
Maksimum:
1 140.30 USD (11.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (1 140.30 USD)
Varlığa göre:
1.34% (174.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +353.80 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 888.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -544.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
27%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
1
49%
55
60%
77%
2.30
49.41
USD
USD
11%
1:500