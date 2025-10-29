- 成長
トレード:
649
利益トレード:
388 (59.78%)
損失トレード:
261 (40.22%)
ベストトレード:
431.40 USD
最悪のトレード:
-471.99 USD
総利益:
22 783.00 USD (227 615 pips)
総損失:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
最大連続の勝ち:
47 (764.90 USD)
最大連続利益:
2 888.10 USD (19)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
15.50%
最大入金額:
7.16%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.49
長いトレード:
363 (55.93%)
短いトレード:
286 (44.07%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
6.38 USD
平均利益:
58.72 USD
平均損失:
-71.43 USD
最大連続の負け:
19 (-1 185.10 USD)
最大連続損失:
-1 412.67 USD (3)
月間成長:
2.02%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 140.30 USD
最大の:
2 774.77 USD (16.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.53% (2 774.77 USD)
エクイティによる:
9.39% (1 448.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +431.40 USD
最悪のトレード: -472 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +764.90 USD
最大連続損失: -1 185.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
