Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
Neex-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
649
利益トレード:
388 (59.78%)
損失トレード:
261 (40.22%)
ベストトレード:
431.40 USD
最悪のトレード:
-471.99 USD
総利益:
22 783.00 USD (227 615 pips)
総損失:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
最大連続の勝ち:
47 (764.90 USD)
最大連続利益:
2 888.10 USD (19)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
15.50%
最大入金額:
7.16%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.49
長いトレード:
363 (55.93%)
短いトレード:
286 (44.07%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
6.38 USD
平均利益:
58.72 USD
平均損失:
-71.43 USD
最大連続の負け:
19 (-1 185.10 USD)
最大連続損失:
-1 412.67 USD (3)
月間成長:
2.02%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 140.30 USD
最大の:
2 774.77 USD (16.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.53% (2 774.77 USD)
エクイティによる:
9.39% (1 448.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 649
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +431.40 USD
最悪のトレード: -472 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +764.90 USD
最大連続損失: -1 185.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


レビューなし
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
