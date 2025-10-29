SeñalesSecciones
Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 41%
Neex-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
649
Transacciones Rentables:
388 (59.78%)
Transacciones Irrentables:
261 (40.22%)
Mejor transacción:
431.40 USD
Peor transacción:
-471.99 USD
Beneficio Bruto:
22 783.00 USD (227 615 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (764.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 888.10 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
15.50%
Carga máxima del depósito:
7.16%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.49
Transacciones Largas:
363 (55.93%)
Transacciones Cortas:
286 (44.07%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
6.38 USD
Beneficio medio:
58.72 USD
Pérdidas medias:
-71.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-1 185.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 412.67 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.02%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 140.30 USD
Máxima:
2 774.77 USD (16.53%)
Reducción relativa:
De balance:
16.53% (2 774.77 USD)
De fondos:
9.39% (1 448.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 649
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +431.40 USD
Peor transacción: -472 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +764.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 185.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
