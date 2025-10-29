- Incremento
Total de Trades:
649
Transacciones Rentables:
388 (59.78%)
Transacciones Irrentables:
261 (40.22%)
Mejor transacción:
431.40 USD
Peor transacción:
-471.99 USD
Beneficio Bruto:
22 783.00 USD (227 615 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (764.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 888.10 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
15.50%
Carga máxima del depósito:
7.16%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.49
Transacciones Largas:
363 (55.93%)
Transacciones Cortas:
286 (44.07%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
6.38 USD
Beneficio medio:
58.72 USD
Pérdidas medias:
-71.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-1 185.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 412.67 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.02%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 140.30 USD
Máxima:
2 774.77 USD (16.53%)
Reducción relativa:
De balance:
16.53% (2 774.77 USD)
De fondos:
9.39% (1 448.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +431.40 USD
Peor transacción: -472 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +764.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 185.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
