- 자본
- 축소
트레이드:
685
이익 거래:
406 (59.27%)
손실 거래:
279 (40.73%)
최고의 거래:
431.40 USD
최악의 거래:
-471.99 USD
총 수익:
24 172.90 USD (241 504 pips)
총 손실:
-20 304.35 USD (202 879 pips)
연속 최대 이익:
47 (764.90 USD)
연속 최대 이익:
2 888.10 USD (19)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
13.34%
최대 입금량:
7.16%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
387 (56.50%)
숏(주식차입매도):
298 (43.50%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
5.65 USD
평균 이익:
59.54 USD
평균 손실:
-72.78 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 185.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 412.67 USD (3)
월별 성장률:
-13.58%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 140.30 USD
최대한의:
3 414.57 USD (20.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.34% (3 414.57 USD)
자본금별:
9.39% (1 448.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|685
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +431.40 USD
최악의 거래: -472 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +764.90 USD
연속 최대 손실: -1 185.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Neex-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
39%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
11
60%
685
59%
13%
1.19
5.65
USD
USD
20%
1:500