Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 39%
Neex-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
685
이익 거래:
406 (59.27%)
손실 거래:
279 (40.73%)
최고의 거래:
431.40 USD
최악의 거래:
-471.99 USD
총 수익:
24 172.90 USD (241 504 pips)
총 손실:
-20 304.35 USD (202 879 pips)
연속 최대 이익:
47 (764.90 USD)
연속 최대 이익:
2 888.10 USD (19)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
13.34%
최대 입금량:
7.16%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
387 (56.50%)
숏(주식차입매도):
298 (43.50%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
5.65 USD
평균 이익:
59.54 USD
평균 손실:
-72.78 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 185.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 412.67 USD (3)
월별 성장률:
-13.58%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 140.30 USD
최대한의:
3 414.57 USD (20.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.34% (3 414.57 USD)
자본금별:
9.39% (1 448.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 685
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +431.40 USD
최악의 거래: -472 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +764.90 USD
연속 최대 손실: -1 185.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Neex-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


리뷰 없음
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 04:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
