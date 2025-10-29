- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
33 (60.00%)
Loss Trade:
22 (40.00%)
Best Trade:
353.80 USD
Worst Trade:
-181.90 USD
Profitto lordo:
4 806.50 USD (48 034 pips)
Perdita lorda:
-2 089.00 USD (20 878 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (2 888.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 888.10 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
77.03%
Massimo carico di deposito:
1.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
25 (45.45%)
Short Trade:
30 (54.55%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
49.41 USD
Profitto medio:
145.65 USD
Perdita media:
-94.95 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-544.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 140.30 USD (8)
Crescita mensile:
27.18%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 140.30 USD
Massimale:
1 140.30 USD (11.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (1 140.30 USD)
Per equità:
1.34% (174.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +353.80 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 888.10 USD
Massima perdita consecutiva: -544.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
