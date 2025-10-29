СигналыРазделы
Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 41%
Neex-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
649
Прибыльных трейдов:
388 (59.78%)
Убыточных трейдов:
261 (40.22%)
Лучший трейд:
431.40 USD
Худший трейд:
-471.99 USD
Общая прибыль:
22 783.00 USD (227 615 pips)
Общий убыток:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (764.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 888.10 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.50%
Макс. загрузка депозита:
7.16%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
363 (55.93%)
Коротких трейдов:
286 (44.07%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
6.38 USD
Средняя прибыль:
58.72 USD
Средний убыток:
-71.43 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 185.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 412.67 USD (3)
Прирост в месяц:
2.02%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 140.30 USD
Максимальная:
2 774.77 USD (16.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.53% (2 774.77 USD)
По эквити:
9.39% (1 448.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 649
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +431.40 USD
Худший трейд: -472 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +764.90 USD
Макс. убыток в серии: -1 185.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Каждая сделка имеет фиксированный уровень тейк-профит и стоп-лосс, при этом строго контролируется соотношение прибыли и убытков. Среднее соотношение прибыли к убытку составляет 1:1,66, а вероятность выигрышной сделки — около 55%. Это консервативная стратегия с надёжным управлением рисками. Максимальная просадка, как правило, не превышает 15%, а месячная доходность обычно находится в диапазоне 10–20%.


2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
