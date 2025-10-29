- Прирост
Всего трейдов:
649
Прибыльных трейдов:
388 (59.78%)
Убыточных трейдов:
261 (40.22%)
Лучший трейд:
431.40 USD
Худший трейд:
-471.99 USD
Общая прибыль:
22 783.00 USD (227 615 pips)
Общий убыток:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (764.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 888.10 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.50%
Макс. загрузка депозита:
7.16%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
363 (55.93%)
Коротких трейдов:
286 (44.07%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
6.38 USD
Средняя прибыль:
58.72 USD
Средний убыток:
-71.43 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 185.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 412.67 USD (3)
Прирост в месяц:
2.02%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 140.30 USD
Максимальная:
2 774.77 USD (16.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.53% (2 774.77 USD)
По эквити:
9.39% (1 448.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Каждая сделка имеет фиксированный уровень тейк-профит и стоп-лосс, при этом строго контролируется соотношение прибыли и убытков. Среднее соотношение прибыли к убытку составляет 1:1,66, а вероятность выигрышной сделки — около 55%. Это консервативная стратегия с надёжным управлением рисками. Максимальная просадка, как правило, не превышает 15%, а месячная доходность обычно находится в диапазоне 10–20%.
