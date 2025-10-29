- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
652
Gewinntrades:
391 (59.96%)
Verlusttrades:
261 (40.03%)
Bester Trade:
431.40 USD
Schlechtester Trade:
-471.99 USD
Bruttoprofit:
23 031.20 USD (230 097 pips)
Bruttoverlust:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (764.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 888.10 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
15.50%
Max deposit load:
7.16%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.58
Long-Positionen:
366 (56.13%)
Short-Positionen:
286 (43.87%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
6.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 185.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 412.67 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.01%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 140.30 USD
Maximaler:
2 774.77 USD (16.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.53% (2 774.77 USD)
Kapital:
9.39% (1 448.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|652
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|44K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
44%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
10
60%
652
59%
15%
1.23
6.73
USD
USD
17%
1:500