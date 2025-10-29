SignaleKategorien
Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
Neex-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
652
Gewinntrades:
391 (59.96%)
Verlusttrades:
261 (40.03%)
Bester Trade:
431.40 USD
Schlechtester Trade:
-471.99 USD
Bruttoprofit:
23 031.20 USD (230 097 pips)
Bruttoverlust:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (764.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 888.10 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
15.50%
Max deposit load:
7.16%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.58
Long-Positionen:
366 (56.13%)
Short-Positionen:
286 (43.87%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
6.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 185.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 412.67 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.01%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 140.30 USD
Maximaler:
2 774.77 USD (16.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.53% (2 774.77 USD)
Kapital:
9.39% (1 448.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 652
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +431.40 USD
Schlechtester Trade: -472 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +764.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 185.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
