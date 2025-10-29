信号部分
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 41%
Neex-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
649
盈利交易:
388 (59.78%)
亏损交易:
261 (40.22%)
最好交易:
431.40 USD
最差交易:
-471.99 USD
毛利:
22 783.00 USD (227 615 pips)
毛利亏损:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
最大连续赢利:
47 (764.90 USD)
最大连续盈利:
2 888.10 USD (19)
夏普比率:
0.08
交易活动:
15.50%
最大入金加载:
7.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.49
长期交易:
363 (55.93%)
短期交易:
286 (44.07%)
利润因子:
1.22
预期回报:
6.38 USD
平均利润:
58.72 USD
平均损失:
-71.43 USD
最大连续失误:
19 (-1 185.10 USD)
最大连续亏损:
-1 412.67 USD (3)
每月增长:
2.02%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
1 140.30 USD
最大值:
2 774.77 USD (16.53%)
相对跌幅:
结余:
16.53% (2 774.77 USD)
净值:
9.39% (1 448.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 649
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +431.40 USD
最差交易: -472 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +764.90 USD
最大连续亏损: -1 185.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Neex-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

每单都有止盈和止损,严格控制盈亏比,平均盈亏比在1:1.66.胜率在55%左右.属于稳健型策略.风险控制比较强.最大回撤一般在15%以内.月收益10-20%左右.
没有评论
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
