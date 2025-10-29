- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
649
盈利交易:
388 (59.78%)
亏损交易:
261 (40.22%)
最好交易:
431.40 USD
最差交易:
-471.99 USD
毛利:
22 783.00 USD (227 615 pips)
毛利亏损:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
最大连续赢利:
47 (764.90 USD)
最大连续盈利:
2 888.10 USD (19)
夏普比率:
0.08
交易活动:
15.50%
最大入金加载:
7.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.49
长期交易:
363 (55.93%)
短期交易:
286 (44.07%)
利润因子:
1.22
预期回报:
6.38 USD
平均利润:
58.72 USD
平均损失:
-71.43 USD
最大连续失误:
19 (-1 185.10 USD)
最大连续亏损:
-1 412.67 USD (3)
每月增长:
2.02%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
1 140.30 USD
最大值:
2 774.77 USD (16.53%)
相对跌幅:
结余:
16.53% (2 774.77 USD)
净值:
9.39% (1 448.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +431.40 USD
最差交易: -472 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +764.90 USD
最大连续亏损: -1 185.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Neex-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
每单都有止盈和止损,严格控制盈亏比,平均盈亏比在1:1.66.胜率在55%左右.属于稳健型策略.风险控制比较强.最大回撤一般在15%以内.月收益10-20%左右.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
41%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
9
59%
649
59%
15%
1.22
6.38
USD
USD
17%
1:500