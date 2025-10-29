SignauxSections
Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Neex-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
33 (60.00%)
Perte trades:
22 (40.00%)
Meilleure transaction:
353.80 USD
Pire transaction:
-181.90 USD
Bénéfice brut:
4 806.50 USD (48 034 pips)
Perte brute:
-2 089.00 USD (20 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (2 888.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 888.10 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
77.03%
Charge de dépôt maximale:
1.88%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
25 (45.45%)
Courts trades:
30 (54.55%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
49.41 USD
Bénéfice moyen:
145.65 USD
Perte moyenne:
-94.95 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-544.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 140.30 USD (8)
Croissance mensuelle:
27.18%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 140.30 USD
Maximal:
1 140.30 USD (11.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.40% (1 140.30 USD)
Par fonds propres:
1.34% (174.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +353.80 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 888.10 USD
Perte consécutive maximale: -544.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


Aucun avis
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
