Trades:
55
Bénéfice trades:
33 (60.00%)
Perte trades:
22 (40.00%)
Meilleure transaction:
353.80 USD
Pire transaction:
-181.90 USD
Bénéfice brut:
4 806.50 USD (48 034 pips)
Perte brute:
-2 089.00 USD (20 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (2 888.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 888.10 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
77.03%
Charge de dépôt maximale:
1.88%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
25 (45.45%)
Courts trades:
30 (54.55%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
49.41 USD
Bénéfice moyen:
145.65 USD
Perte moyenne:
-94.95 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-544.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 140.30 USD (8)
Croissance mensuelle:
27.18%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 140.30 USD
Maximal:
1 140.30 USD (11.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.40% (1 140.30 USD)
Par fonds propres:
1.34% (174.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +353.80 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 888.10 USD
Perte consécutive maximale: -544.10 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
