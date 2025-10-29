- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
649
Negociações com lucro:
388 (59.78%)
Negociações com perda:
261 (40.22%)
Melhor negociação:
431.40 USD
Pior negociação:
-471.99 USD
Lucro bruto:
22 783.00 USD (227 615 pips)
Perda bruta:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (764.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 888.10 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
15.50%
Depósito máximo carregado:
7.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.49
Negociações longas:
363 (55.93%)
Negociações curtas:
286 (44.07%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
6.38 USD
Lucro médio:
58.72 USD
Perda média:
-71.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 185.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 412.67 USD (3)
Crescimento mensal:
2.02%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 140.30 USD
Máximo:
2 774.77 USD (16.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.53% (2 774.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.39% (1 448.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +431.40 USD
Pior negociação: -472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +764.90 USD
Máxima perda consecutiva: -1 185.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
41%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
9
59%
649
59%
15%
1.22
6.38
USD
USD
17%
1:500