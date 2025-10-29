SinaisSeções
Peng Zhao

Lianjinshu1

Peng Zhao
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
Neex-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
649
Negociações com lucro:
388 (59.78%)
Negociações com perda:
261 (40.22%)
Melhor negociação:
431.40 USD
Pior negociação:
-471.99 USD
Lucro bruto:
22 783.00 USD (227 615 pips)
Perda bruta:
-18 643.75 USD (186 285 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (764.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 888.10 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
15.50%
Depósito máximo carregado:
7.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.49
Negociações longas:
363 (55.93%)
Negociações curtas:
286 (44.07%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
6.38 USD
Lucro médio:
58.72 USD
Perda média:
-71.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 185.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 412.67 USD (3)
Crescimento mensal:
2.02%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 140.30 USD
Máximo:
2 774.77 USD (16.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.53% (2 774.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.39% (1 448.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 649
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +431.40 USD
Pior negociação: -472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +764.90 USD
Máxima perda consecutiva: -1 185.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Each trade has both a take-profit and a stop-loss level, with strict control over the profit-loss ratio. The average profit-loss ratio is approximately 1:1.66, and the win rate is around 55%. This is a conservative trading strategy with strong risk management. The maximum drawdown is typically kept within 15%, and monthly returns generally range from 10% to 20%.


2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
