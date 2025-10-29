Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 8 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Duramarkets-Live 1.10 × 31 RoboForex-Pro-4 1.13 × 8 XMTrading-Real 48 4.96 × 445 ICMarkets-Live11 13.33 × 55 Weltrade-Live 15.58 × 208 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya