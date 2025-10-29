SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tian1314991
Jian Tian

Tian1314991

Jian Tian
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 352%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
800
Kârla kapanan işlemler:
538 (67.25%)
Zararla kapanan işlemler:
262 (32.75%)
En iyi işlem:
4 012.50 USD
En kötü işlem:
-945.57 USD
Brüt kâr:
125 725.99 USD (138 424 pips)
Brüt zarar:
-61 871.72 USD (68 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 084.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 673.87 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
19.48
Alış işlemleri:
412 (51.50%)
Satış işlemleri:
388 (48.50%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
79.82 USD
Ortalama kâr:
233.69 USD
Ortalama zarar:
-236.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 277.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 277.50 USD (9)
Aylık büyüme:
16.88%
Yıllık tahmin:
204.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
367.29 USD
Maksimum:
3 277.50 USD (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.90% (3 277.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 800
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 012.50 USD
En kötü işlem: -946 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 084.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 277.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
纯手工技术，一次一单，一单一结，止损小，2美金止损，不扛单，不加仓，不重仓，不隔夜，单量少。
İnceleme yok
