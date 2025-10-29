- Büyüme
İşlemler:
800
Kârla kapanan işlemler:
538 (67.25%)
Zararla kapanan işlemler:
262 (32.75%)
En iyi işlem:
4 012.50 USD
En kötü işlem:
-945.57 USD
Brüt kâr:
125 725.99 USD (138 424 pips)
Brüt zarar:
-61 871.72 USD (68 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 084.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 673.87 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
19.48
Alış işlemleri:
412 (51.50%)
Satış işlemleri:
388 (48.50%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
79.82 USD
Ortalama kâr:
233.69 USD
Ortalama zarar:
-236.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 277.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 277.50 USD (9)
Aylık büyüme:
16.88%
Yıllık tahmin:
204.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
367.29 USD
Maksimum:
3 277.50 USD (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.90% (3 277.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 012.50 USD
En kötü işlem: -946 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 084.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 277.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
纯手工技术，一次一单，一单一结，止损小，2美金止损，不扛单，不加仓，不重仓，不隔夜，单量少。
