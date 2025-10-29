СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / One order at a time by hand
Jian Tian

One order at a time by hand

Jian Tian
0 отзывов
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1249 USD в месяц
прирост с 2024 439%
BCRCo-REAL
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
820
Прибыльных трейдов:
548 (66.82%)
Убыточных трейдов:
272 (33.17%)
Лучший трейд:
4 012.50 USD
Худший трейд:
-945.57 USD
Общая прибыль:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Общий убыток:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 084.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 377.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
8.09%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
21.56
Длинных трейдов:
422 (51.46%)
Коротких трейдов:
398 (48.54%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
86.18 USD
Средняя прибыль:
249.79 USD
Средний убыток:
-243.44 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 277.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 277.50 USD (9)
Прирост в месяц:
19.61%
Годовой прогноз:
237.93%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
367.29 USD
Максимальная:
3 277.50 USD (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.90% (3 277.50 USD)
По эквити:
44.12% (16 064.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 012.50 USD
Худший трейд: -946 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 084.67 USD
Макс. убыток в серии: -3 277.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
Нет отзывов
2026.01.12 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
One order at a time by hand
1249 USD в месяц
439%
0
0
USD
34K
USD
62
99%
820
66%
4%
2.06
86.18
USD
44%
1:400
