Всего трейдов:
820
Прибыльных трейдов:
548 (66.82%)
Убыточных трейдов:
272 (33.17%)
Лучший трейд:
4 012.50 USD
Худший трейд:
-945.57 USD
Общая прибыль:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Общий убыток:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 084.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 377.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
8.09%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
21.56
Длинных трейдов:
422 (51.46%)
Коротких трейдов:
398 (48.54%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
86.18 USD
Средняя прибыль:
249.79 USD
Средний убыток:
-243.44 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 277.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 277.50 USD (9)
Прирост в месяц:
19.61%
Годовой прогноз:
237.93%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
367.29 USD
Максимальная:
3 277.50 USD (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.90% (3 277.50 USD)
По эквити:
44.12% (16 064.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 012.50 USD
Худший трейд: -946 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 084.67 USD
Макс. убыток в серии: -3 277.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
Нет отзывов
