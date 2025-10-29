SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / One order at a time by hand
Jian Tian

One order at a time by hand

Jian Tian
0 Bewertungen
62 Wochen
0 / 0 USD
Für 1249 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 439%
BCRCo-REAL
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
820
Gewinntrades:
548 (66.82%)
Verlusttrades:
272 (33.17%)
Bester Trade:
4 012.50 USD
Schlechtester Trade:
-945.57 USD
Bruttoprofit:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Bruttoverlust:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1 084.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 377.06 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
8.09%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
21.56
Long-Positionen:
422 (51.46%)
Short-Positionen:
398 (48.54%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
86.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
249.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-243.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-3 277.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 277.50 USD (9)
Wachstum pro Monat :
19.61%
Jahresprognose:
237.93%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
367.29 USD
Maximaler:
3 277.50 USD (3.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.90% (3 277.50 USD)
Kapital:
44.12% (16 064.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 012.50 USD
Schlechtester Trade: -946 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 084.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 277.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
手工一次一单，One order at a time by hand
Keine Bewertungen
2026.01.12 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
One order at a time by hand
1249 USD pro Monat
439%
0
0
USD
34K
USD
62
99%
820
66%
4%
2.06
86.18
USD
44%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.