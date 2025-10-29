- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
820
Gewinntrades:
548 (66.82%)
Verlusttrades:
272 (33.17%)
Bester Trade:
4 012.50 USD
Schlechtester Trade:
-945.57 USD
Bruttoprofit:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Bruttoverlust:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1 084.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 377.06 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
8.09%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
21.56
Long-Positionen:
422 (51.46%)
Short-Positionen:
398 (48.54%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
86.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
249.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-243.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-3 277.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 277.50 USD (9)
Wachstum pro Monat :
19.61%
Jahresprognose:
237.93%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
367.29 USD
Maximaler:
3 277.50 USD (3.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.90% (3 277.50 USD)
Kapital:
44.12% (16 064.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 012.50 USD
Schlechtester Trade: -946 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 084.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 277.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1249 USD pro Monat
439%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
62
99%
820
66%
4%
2.06
86.18
USD
USD
44%
1:400