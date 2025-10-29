- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
820
Transacciones Rentables:
548 (66.82%)
Transacciones Irrentables:
272 (33.17%)
Mejor transacción:
4 012.50 USD
Peor transacción:
-945.57 USD
Beneficio Bruto:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1 084.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 377.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
8.09%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
21.56
Transacciones Largas:
422 (51.46%)
Transacciones Cortas:
398 (48.54%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
86.18 USD
Beneficio medio:
249.79 USD
Pérdidas medias:
-243.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-3 277.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 277.50 USD (9)
Crecimiento al mes:
19.61%
Pronóstico anual:
237.93%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
367.29 USD
Máxima:
3 277.50 USD (3.65%)
Reducción relativa:
De balance:
9.90% (3 277.50 USD)
De fondos:
44.12% (16 064.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 012.50 USD
Peor transacción: -946 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 084.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 277.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
