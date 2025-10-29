SeñalesSecciones
Jian Tian

One order at a time by hand

Jian Tian
0 comentarios
62 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 439%
BCRCo-REAL
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
820
Transacciones Rentables:
548 (66.82%)
Transacciones Irrentables:
272 (33.17%)
Mejor transacción:
4 012.50 USD
Peor transacción:
-945.57 USD
Beneficio Bruto:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1 084.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 377.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
8.09%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
21.56
Transacciones Largas:
422 (51.46%)
Transacciones Cortas:
398 (48.54%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
86.18 USD
Beneficio medio:
249.79 USD
Pérdidas medias:
-243.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-3 277.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 277.50 USD (9)
Crecimiento al mes:
19.61%
Pronóstico anual:
237.93%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
367.29 USD
Máxima:
3 277.50 USD (3.65%)
Reducción relativa:
De balance:
9.90% (3 277.50 USD)
De fondos:
44.12% (16 064.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 012.50 USD
Peor transacción: -946 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 084.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 277.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
No hay comentarios
2026.01.12 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
