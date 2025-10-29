- 成长
交易:
820
盈利交易:
548 (66.82%)
亏损交易:
272 (33.17%)
最好交易:
4 012.50 USD
最差交易:
-945.57 USD
毛利:
136 886.05 USD (145 895 pips)
毛利亏损:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
最大连续赢利:
14 (1 084.67 USD)
最大连续盈利:
7 377.06 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
n/a
最大入金加载:
8.09%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
21.56
长期交易:
422 (51.46%)
短期交易:
398 (48.54%)
利润因子:
2.07
预期回报:
86.18 USD
平均利润:
249.79 USD
平均损失:
-243.44 USD
最大连续失误:
9 (-3 277.50 USD)
最大连续亏损:
-3 277.50 USD (9)
每月增长:
19.61%
年度预测:
237.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
367.29 USD
最大值:
3 277.50 USD (3.65%)
相对跌幅:
结余:
9.90% (3 277.50 USD)
净值:
44.12% (16 064.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 012.50 USD
最差交易: -946 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 084.67 USD
最大连续亏损: -3 277.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
手工一次一单，One order at a time by hand
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1249 USD
439%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
62
99%
820
66%
4%
2.06
86.18
USD
USD
44%
1:400