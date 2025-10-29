信号部分
信号 / MetaTrader 4 / One order at a time by hand
Jian Tian

One order at a time by hand

Jian Tian
0条评论
62
0 / 0 USD
每月复制 1249 USD per 
增长自 2024 439%
BCRCo-REAL
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
820
盈利交易:
548 (66.82%)
亏损交易:
272 (33.17%)
最好交易:
4 012.50 USD
最差交易:
-945.57 USD
毛利:
136 886.05 USD (145 895 pips)
毛利亏损:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
最大连续赢利:
14 (1 084.67 USD)
最大连续盈利:
7 377.06 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
n/a
最大入金加载:
8.09%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
21.56
长期交易:
422 (51.46%)
短期交易:
398 (48.54%)
利润因子:
2.07
预期回报:
86.18 USD
平均利润:
249.79 USD
平均损失:
-243.44 USD
最大连续失误:
9 (-3 277.50 USD)
最大连续亏损:
-3 277.50 USD (9)
每月增长:
19.61%
年度预测:
237.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
367.29 USD
最大值:
3 277.50 USD (3.65%)
相对跌幅:
结余:
9.90% (3 277.50 USD)
净值:
44.12% (16 064.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 012.50 USD
最差交易: -946 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 084.67 USD
最大连续亏损: -3 277.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
查看详细统计，请 登录 或者 注册
手工一次一单，One order at a time by hand
没有评论
2026.01.12 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
One order at a time by hand
每月1249 USD
439%
0
0
USD
34K
USD
62
99%
820
66%
4%
2.06
86.18
USD
44%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载