Trade:
800
Profit Trade:
538 (67.25%)
Loss Trade:
262 (32.75%)
Best Trade:
4 012.50 USD
Worst Trade:
-945.57 USD
Profitto lordo:
125 725.99 USD (138 424 pips)
Perdita lorda:
-61 871.72 USD (68 239 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 084.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 673.87 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
19.48
Long Trade:
412 (51.50%)
Short Trade:
388 (48.50%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
79.82 USD
Profitto medio:
233.69 USD
Perdita media:
-236.15 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 277.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 277.50 USD (9)
Crescita mensile:
16.88%
Previsione annuale:
204.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
367.29 USD
Massimale:
3 277.50 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.90% (3 277.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
纯手工技术，一次一单，一单一结，止损小，2美金止损，不扛单，不加仓，不重仓，不隔夜，单量少。
