Jian Tian

Tian1314991

Jian Tian
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 352%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
800
Profit Trade:
538 (67.25%)
Loss Trade:
262 (32.75%)
Best Trade:
4 012.50 USD
Worst Trade:
-945.57 USD
Profitto lordo:
125 725.99 USD (138 424 pips)
Perdita lorda:
-61 871.72 USD (68 239 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 084.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 673.87 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
19.48
Long Trade:
412 (51.50%)
Short Trade:
388 (48.50%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
79.82 USD
Profitto medio:
233.69 USD
Perdita media:
-236.15 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 277.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 277.50 USD (9)
Crescita mensile:
16.88%
Previsione annuale:
204.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
367.29 USD
Massimale:
3 277.50 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.90% (3 277.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 800
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 012.50 USD
Worst Trade: -946 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 084.67 USD
Massima perdita consecutiva: -3 277.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
纯手工技术，一次一单，一单一结，止损小，2美金止损，不扛单，不加仓，不重仓，不隔夜，单量少。
